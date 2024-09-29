Трассы на юге РФ парализованы из-за песчаных бурь

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео, сделанные в Ставропольском крае, Республике Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областях. Жители пишут, что на дорогах нулевая видимость. Причина — песчаные бури, сообщил канал «Readovka».

Небо в данных регионах окрасилось рыжим цветом. Люди рассказывают, что песчанки попадают в рот. Россияне стараются без необходимости не выходить из дома. Однако такая возможность есть не у всех. Так, в Волгодонске представители «Водоканала» были вынуждены в момент песчаной бури продолжать ремонтные работы на объекте.

«В какой-то момент из-под земли поднялся фонтан воды. Напор оказался такой силы, что его не сбил даже штормовой песчаный ветер», — сообщил канал «Readovka».

По трассе Элиста — Арзгир — Минеральные воды можно было наблюдать автомобили, выстроившиеся в шеренгу. Ехать невозможно из-за того, чтобы впереди совершенно ничего не видно. Водители включают «аварийку» и пережидают непогоду.

Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что в регионе наблюдается повышенная ветреность. В некоторых городах пройдет дождь с грозой. 1 октября в отдельных районах Ростовской области и Калмыкии также ожидается пыльная буря.

Ранее сообщалось, что синоптик Вильфанд анонсировал приход дождей в Москву с 27 сентября.