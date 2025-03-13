Программа «Герои Карелии»: в республике обсудили важность реализации проекта

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович пояснил суть программы. Так, военнослужащие РФ, принимающие участие в зоне спецоперации, могут пройти обучение. По завершении бойцам открыты многие направления для трудоустройства — на предприятиях, организациях или в органах местной власти. Задача — предоставить возможность участникам СВО успешно реализовываться в гражданской жизни.

«Образовательный проект «Герои Карелии» создан, чтобы помочь нашим землякам — участникам СВО проявить себя и в гражданской жизни», — рассказал Элиссан Шандалович.

По данным издания, к участию в программе приглашены участники и ветераны спецоперации. Проект выступает альтернативой образовательной программы федерального уровня «Время героев». Жители республики могут подать заявку на участие до 9 апреля. В настоящее время в Карелии проходит первый этап программы. Элиссан Шандалович отметил важность создания таких условий для военнослужащих в мирной жизни, чтобы они могли развить любые навыки и раскрывать свой потенциал.

Ранее сообщалось, что Кремль отказался от «школы губернаторов», переориентировав ресурсы на «Время героев».