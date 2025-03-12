Кремль отказался от «школы губернаторов», переориентировав ресурсы на «Время героев»

Кремль приостановил очередной набор в «школу губернаторов» Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), сообщило РБК со ссылкой на источники.

Традиционно набор в «школу губернаторов» начинался весной. Однако в 2025 году он был приостановлен, а интерес Кремля теперь сфокусирован на других проектах — «Время героев» и «Лидеры России. Политика».

«Ресурс все-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты. Тем более «школа губернаторов» уже смогла помочь сформировать значительный кадровый резерв управленцев. Но это не значит, что этот проект закрывается», — рассказал собеседник издания.

Первый поток «школы губернаторов» был запущен в 2017 году. Подробности и тонкости обучения в ней не раскрывались. Эксперты отмечают, что создание такого проекта стало частью новой кадровой политики администрации президента РФ.

В 2024 году российский лидер Владимир Путин предложил создать программу «Время героев», ориентированную на участников специальной военной операции (СВО). Также активно ведется конкурс «Лидеры России. Политика», который предназначен для отбора кандидатов на федеральные выборы.

По мнению политконсультанта Евгения Минченко, «школа губернаторов» окончательно упразднена не будет, так как этот проект играет важную роль в политической системе страны. Среди выпускников «школы» есть многие из недавно назначенных глав регионов, а также министры и депутаты Государственной думы РФ. Хотя окончание курса не гарантирует назначение, оно существенно увеличивает шансы на вхождение в кадровый резерв.

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