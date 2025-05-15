Прогулка зайцев в центре Кемерово попала на видео

В Кемеровском жилом районе Лесная Поляна местные жители сняли видео, как семейство зайцев гуляет по улице, и выложили его в Сеть, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На видео видно, как зайцы хаотично бегают по асфальтированной дороге. Иногда они разбегаются в разные стороны, но затем снова встречаются вместе и продолжают путь своего следования. Животные не обращают внимания на человека, который снимает их на видео. Он решил остаться анонимным, сообщили в сообществе ВК «Лесная поляна — сообщество жителей».

Большая часть подписчиков сообщества, которые оставили комментарии под видео, умиляются животным. Люди назвали необычных гостей смешными и красивыми. Лишь один комментатор напомнил, что зайцы могут нанести серьезный урон агрономической сфере города.

Издание напомнило, что в черте населенных пунктов Кузбасса периодически встречаются животные. Например, недавно в одном из поселков был замечен лось. Горожане испугались лесного животного. Эксперт объяснил, почему специалисты не имели права помочь горожанам и выловить потерявшегося лося.

Ранее сообщалось, что из-за кролика в США едва не сгорел самолет.