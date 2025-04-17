Из-за кролика в США едва не сгорел самолет
Самолет в США совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя
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Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс Денвер — Эдмонтон, вынужден был совершить аварийную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик.
Об инциденте со ссылкой на архив переговоров летчиков LiveATC сообщает телеканал ABC.
На борту самолета находились 159 человек: 153 пассажира и шесть членов экипажа.
Двигатель загорелся еще при взлете из аэропорта Денвера. Взлетевший борт сразу посадили в той же воздушной гавани. Пассажиры полетели в Канаду на другом самолете.
Ранее сообщалось о том, что летевший с одним двигателем самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска.