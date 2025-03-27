Российского туриста задержали в Таиланде за пьяное вождение и наркотики

В Таиланде задержали российского путешественника за вождение в нетрезвом виде, употребление запрещенных веществ и владение электронными сигаретами, сообщил телеграм-канал SHOT. Ему грозит серьезное наказание, включая тюремное заключение, выдворение из страны или крупный денежный штраф.

По информации канала, 38-летний россиянин Юрий Д. был замечен за агрессивным вождением на острове Панган. Местные власти сообщают, что он совершал опасные маневры, подрезая другие транспортные средства и значительно превышая скорость на арендованном автомобиле Toyota Vios.

Жители вызвали полицию, которая задержала туриста возле его виллы. В автомобиле были обнаружены две электронные сигареты с ароматами лимонада и банана, запрещенные к хранению и использованию в Таиланде.

Полицейские также обратили внимание на невнятную речь Юрия, заподозрив его в употреблении алкоголя и наркотиков.

Юрий признался SHOT, что неделю назад был задержан туристической полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он надеялся на отрицательный результат анализов, но тест показал наличие кокаина в крови. После задержания он провел двое суток в местном изоляторе.

В ближайшее время состоится судебное заседание, которое определит его дальнейшую судьбу. Он намерен обратиться в Российское консульство.

По предварительным данным, только за электронные сигареты ему может быть назначен штраф в размере 1,5 млн руб. и/или тюремное заключение сроком до 10 лет.

За вождение в нетрезвом виде без нанесения вреда здоровью предусмотрено лишение водительских прав, штраф около 50 тыс. руб. или тюремное заключение до 1 года.

Ранее сообщалось, что вспышку скарлатины зафиксировали среди российских туристов в Таиланде.