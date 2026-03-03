Прохожие смотрели и не вмешивались: у бизнес-центра в Кемерове жестоко избили мальчика

В Кемерове группа из десятка подростков собралась во дворе бизнес-центра на Советском проспекте, 32. Предположительно, один из компании избил мальчика. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент посетил место происшествия и обнаружил на льду окровавленный участок.

По информации издания, в момент массового нападения на мальчика мимо проходили люди. Одна девушка попала на камеры наблюдения. Однако прохожие никак не реагировали и ничего не предпринимали. Согласно записям камер, мальчик вытер лицо от крови снегом. Толпа подростков ушла, а пострадавший, предположительно, последовал за ними. Кровь также была на куртке горожанина.

Информированный источник сообщил Сибдепо, что родители мальчика намерены отреагировать на инцидент. Они обратились к администрации бизнес-центра с просьбой предоставить записи камер видеонаблюдения. Родители заявили, что у мальчика пострадал глаз, нос и рот.

«Вечером направлялись на медэкспертизу», — добавил источник.

После анализа видео можно предположить, что удары наносил один подросток. Он несколько раз пнул пострадавшего в лицо. Другие ребята образовали круг и наблюдали за происходящим. На видео четко видны лица всех ребят из компании.

