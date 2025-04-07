Прохожий достал пенсионерку из-под обломков рухнувшей из-за ветра крыши в Красноярске

По данным издания, обрушение крыши произошло в субботу, 5 апреля. Вследствие шторма кровля жилого дома обвалилась. Стало известно также о повреждении нескольких балконов в квартирах. Сначала в полиции рассказали, что пострадал мужчина. По обновленной информации, под завалом нашли 81-летнюю пенсионерку. Первым ей оказал помощь случайный прохожий. Он достал ее из-под завалов.

«Врачи скорой помощи диагностировали у пенсионерки ушиб грудной клетки и ушиб левой конечности. От госпитализации женщина отказалась», — рассказали «Проспекту Мира» в прокуратуре.

По данным издания, пострадали также несколько жильцов. Под домом были припаркованы автомобили. Некоторые из них также повреждены. В соцсетях опубликованы снимки происшедшего. Судя по кадрам, машины получали серьезные и незначительные повреждения. Один автомобиль снесло в мусорный бак. В другом районе на машину упал забор, в другом — на авто упала крыша общежития СФУ.

Синоптик Дмитрий Ульянов сообщил «Проспекту Мира», что порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Местные жители признались, что боялись выходить на улицу. Редактор «ПМ» Алена заранее зарядила все гаджеты. Она допускала, что в городе могут отключить электроэнергию на фоне шторма. Еще один сотрудник «ПМ» Максим боялся, что из-за сильного ветра слетит установленный на фасаде дома кондиционер.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после обрушения на шахте «Ново-Кальинская».