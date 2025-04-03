Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте «Ново-Кальинская»

В связи с инцидентом, произошедшим на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области, прокуратура начала проверку. В момент обрушения пород в шахте находились семь человек. На поверхность удалось выбраться шестерым из них. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно информации, полученной от контролирующего органа, на момент происшествия на этом участке находились семь сотрудников, из которых шестеро смогли выбраться.

«Прокуратура организовала проверку, к ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных ведомств», — приводится в сообщении.

По информации, предоставленной прокуратурой, инцидент произошел в среду, 2 апреля, примерно в 21:30 по московскому времени.

По информации, предоставленной ранее Министерством чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, на шахте «Ново-Кальинская», расположенной в Североуральске Свердловской области, произошло обрушение горных пород на глубине 1010 м. В связи с этим проводится эвакуация сотрудников.

Сообщается, что специалисты МЧС России пытаются спасти шахтера, который оказался под завалами. На месте происшествия работают 22 сотрудника личного состава экстренных служб и пять единиц специальной техники.