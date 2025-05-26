Производитель колбасы «Папа может» намерен продать бизнес

Владелец Останкинского мясоперерабатывающего комбината возобновил переговоры по продаже бизнеса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, на предприятии производят колбасы под брендом «Папа может». Ранее владелец уже собирался продать бизнес, но сделка не состоялась по причине завышенной стоимости. Теперь переговоры возобновлены. Заявленная стоимость актива — 50–60 млрд руб. Эксперты высказали мнение, что в нынешний раз стоимость активов снова завышена.

По данным издания, информацию о возможной продаже подтвердили четыре источника. Один из них работает на предприятии. Предполагается, что до конца лета активы станут собственностью другого человека. Руководитель департамента M&A BGP инвесткомпании Capital Иван Пешков предполагает, что потенциальным покупателем может стать крупный производитель мяса, у которого наблюдаются сложности с количеством собственных перерабатывающих мощностей.

«Возможность купить комбинат изучают агрохолдинг „Таврос“, структуры экс-президента УГМК Искандара Махмудова, инвестгруппа „Марафон“ и CP Foods — подразделение тайского конгломерата CP Group. Другой собеседник „Ъ“ среди потенциальных покупателей актива называет ГАП „Ресурс“, „Мираторг“ и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», — сообщил «Ъ».

«Ъ» направил запрос в пресс-службу компаний, которые попали в составленный источниками список. Информацию о возможном приобретении активов либо опровергли, либо не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что производитель мясной продукции из Подмосковья начал поставки в Белоруссию.