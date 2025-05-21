Производитель мясной продукции из Подмосковья начал поставки в Белоруссию. Это около десяти позиций, в том числе сырокопченые деликатесы, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, поставки начал Клинский мясокомбинат. Предприятие экспортирует шейку, балык, бекон, окорок «Черный кабан», а также различные виды колбас, в том числе «Сальчичон», «Брауншвейгскую» и «Коньячную». Приобрести подмосковную продукцию можно в точках торговой сети «АЛМИ».

В дальнейшем подмосковная компания планирует модернизацию: расширить линейку продукции, увеличить объемы производства и запустить новый цех нарезки. Также в планах — увеличить объемы поставок в Белоруссию.

Ранее в министерстве рассказали, что подмосковные производители представили свою продукцию на продовольственной выставке в Китае.