«Пройти можно только по краю»: кемеровчанам преградили проход к остановке

Жители Кемерова оставляют жалобы из-за того, что вынуждены проходить к остановке общественного транспорта по проезжей части, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

О проблеме Сибдепо сообщил читатель Константин. По его словам, примерно две недели назад с крыши здания убирали снег. Его сбросили на тротуар, но с дороги так и не убрали. Участок перекрыли ограждениями. Рядом находится остановка. Горожанин утверждает, что пройти к ней невозможно.

«Пройти этот участок можно только по краю, а там сейчас заледенелый наст», — отметил читатель Сибдепо Константин.

Читатель считает, что две недели — достаточный срок для того, чтобы убрать снег. По его словам, остановка находится в центре города и пользуется спросом среди населения. Мужчина не исключает, что люди могут травмироваться. Ситуация ухудшается, когда на остановке собирается много пассажиров. В таком случае пройти еще сложнее.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Кемеровской ГАИ, на указанной читателем улице действительно образовался снежный вал. Специалисты выполняли по указанному адресу ремонт. Источник сообщил, что ограждения простоят до 15 февраля. Соответствующее решение приняла подрядная организация.

Ранее сообщалось, что в мэрии Перми ответили на жалобы горожан о неудобной остановке.