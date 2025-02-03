В мэрии Перми ответили на жалобы горожан о неудобной остановке

Жители Перми сообщили редакции Properm.ru, что не могут полноценно пользоваться остановкой «микрорайон Парковый», расположенной в центре города. Они поделились наблюдениями, что водители останавливают автобусы в нескольких метрах от остановочного комплекса. Люди вынуждены толпиться вдоль дороги и бежать к нужному автобусу. По их словам, особенно страдают люди с различными заболеваниями, мамы с колясками и пожилые пассажиры. В пермском дептрансе разъяснили, почему пермяки вынуждены сталкиваться с подобными неудобствами.

«На остановочном пункте «Микрорайон Парковый» имеется торговый павильон, который препятствует установке остановочного павильона в соответствии с нормативным отступом от края проезжей части. В связи с этим, остановочный павильон смещен в конец посадочной площадки, в пределах которой водители обязаны совершать посадку и высадку пассажиров», — объяснили в мэрии.

В дептрансе отметили, что площадь посадочной площадки достаточно вместительная. Она позволяет одновременно принимать большое количество транспорта. В ведомстве уточнили, что автобусы распределяются вдоль всей площадки в зависимости от загрузки. Редакция Properm.ru обратила внимание, что в подобных условиях малобильным гражданам все равно будет сложно увидеть номер подъехавшего автобуса и успеть среагировать, чтобы сесть в него.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти выросло до 13.