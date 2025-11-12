Прокат коньков и тренировки спортсменов: чем удивит новая хоккейная коробка вместо обычного катка?

У восточной трибуны стадиона «Химик» в Кемерово вместо привычного катка в нынешнем году появится современная хоккейная коробка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации пресс-службы мэрии Кемерово, инициатива создать в городе современную хоккейную коробку поступила от родителей юных хоккеистов. Региональное министерство спорта положительно отреагировало на предложение. В настоящее время часть работ выполнена: бортики будущего ледового поля уже смонтировали. Заливать зону будут, когда в регионе установится морозная погода.

По данным издания, после открытия новая площадка станет тренировочной базой для воспитанников местной спортшколы. Ребята намерены активно готовиться к всероссийским турнирам, которые ожидаются в ближайшее время. Однако площадка станет доступной и для местных жителей. Вблизи нее установят пункт проката коньков. Отдыхающие смогут активно проводить время: кататься на коньках и осваивать зимние игры. На данный момент площадка стала первой зоной в городе, которую подготавливают к предстоящему сезону.

Ранее сообщалось, что в Красногорске в зимний сезон зальют порядка 60 катков.