В Красногорске в зимний сезон зальют порядка 60 катков

В предстоящий зимний сезон на территории подмосковного Красногорска зальют 59 катков, пять из них — с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Катки с искусственным льдом появятся на стадионе «Зоркий», у Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма, на стадионах образовательного центра «Вершина» в поселке Путилково и гимназии № 4 имени Водопьянова в поселке Нахабино, а также на территории жилого комплекса «Арт». Все объекты оборудуют раздевалками и пунктами проката инвентаря.

Остальные катки зальют в административном центре, поселке Нахабино и прилегающих деревнях, Ильинском, Павшинской пойме и на Отрадненской территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.