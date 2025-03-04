Прокопчанка нашла морозной ночью на улице маленькую девочку в мокрой одежде

Прокопчанка Ирина Константиновна обратилась в отделение полиции после того, как ночью обнаружила во дворе многоэтажного дома одинокую четырехлетнюю девочку в мокрой одежде, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе регионального ГУ МВД проинформировали, что женщина позвонила в полицию и пригласила ребенка домой. Она угощала гостью горячим чаем. Девочка назвала свое имя. Объяснить, где ее родители, она не могла.

По данным пресс-службы, 25-летняя мать ребенка обратилась в полицию через некоторое время. Она рассказала, что с отчимом девочки была в гостях. Они распивали спиртные напитки. Девушка попросила сожителя отвести ребенка домой, а сама решила остаться в гостях.

«По пути несовершеннолетняя убежала от мужчины и потерялась», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В пресс-службе сообщили, что ребенка доставили в реабилитационный центр. Против матери составлен протокол. Информация о происшедшем передана в различные службы города, чтобы в ней можно было разобраться более детально. Важно понять, можно ли девочку возвращать ее матери. В полиции добавили, что хотят поощрить женщину, которая нашла ребенка на улице и оказала ему помощь.

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