Жители Черняховска рассказали про подозреваемого в убийстве пасынка

Знакомая подозреваемого по делу об убийстве мальчика в Калининградской области рассказала о мужчине и его скандальном прошлом. Слова женщины приводит RT .

По словам собеседницы канала, мужчина запомнился ей агрессивным. Она рассказала, что он встречался с ее знакомой, которая страдала от систематических избиений. Тогда ей едва удалось скрыться от тирана, так как попытки уйти приводили к преследованию. Сталкер оставил бывшую в покое, когда та сбежала из Черняховска.

Другая знакомая RT заявила, что подозреваемый в убийстве ребенка якобы имеет связи с криминалом и увлекался запрещенными веществами. Также отметили, что мать малолетней жертвы работала в пункте выдачи одного из маркетплейсов, но неожиданно уволилась 1 февраля. Отчим работал водителем на местном предприятии.

Напомним, в Калининградской области задержали мужчину, отчима погибшего мальчика. Тело малолетнего нашли в болотистой местности без признаков жизни. Расследуется дело об убийстве. Мать ребенка подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее сообщалось, что в Калужской области рецидивист убил лесничих во время незаконной рубки.