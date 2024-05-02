Прокуратура добилась адаптации здания новокузнецкого аэропорта для нужд инвалидов

Один из пассажиров обратился с жалобой в прокуратуру. Он заявил, что не мог полноценно пользоваться услугами аэропорта в Новокузнецке, будучи инвалидом. Суд стал на сторону прокуратуры, в здании провели реконструкцию, сообщает sibdepo.ru .

После поступления жалобы сотрудники транспортной прокуратуры осмотрели территорию аэропорта и выявили ряд нарушений: в здании отсутствовали тактильные и предупреждающие яркие знаки. Также не было необходимых приспособлений, чтобы инвалиды могли самостоятельно подняться на второй этаж. Во время информирования пассажиров о расписании рейсов, данные качественно не дублировались звуком. Поручни и пандусы входной двери были оборудованы с техническими нарушениями.

В 2021 году собственник аэропорта изменился. В пресс-службе аэропорта Новокузнецк корреспонденту Сибдепо сообщили, что после кадровых ротаций изменилось многое: появились тактильные напольные указатели, установили таблички со шрифтом Брайля и новый амбулифт. В оборудованном лифте и туалетах есть кнопки для вызова сотрудников аэропорта на случай, если инвалидам понадобится помощь. Инвалиды имеют право на бесплатное пользование парковочной зоной.

«К сожалению, конструктив действующего аэровокзала не позволяет обеспечить маломобильных всеми средствами доступности. Но отметим, новый терминал технологичный и сможет обеспечить доступность всех граждан без специальных усилий: он оснащен 15 лифтами, 3 телетрапами и другими удобствами», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал длительные проверки иностранцев на территории аэропортов и пунктах пересечения государственной границы временными мерами в рамках борьбы с терроризмом после трагедии в «Крокус Сити Холле».