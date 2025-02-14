Прокуратура Кузбасса добилась погашения задолженности зарплаты сотрудникам УК

Прокуратура Кузбасса проинформировала об оказании помощи сотрудникам управляющей компании, руководство которой задолжало 1,9 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, руководство управляющей компании своевременно не выплачивало заработную плату 77 работникам. Общая сумма задолженности составила 1,9 млн руб. Она образовалась за декабрь 2024 года.

«Инициировала (прокуратура. — Прим. ред.) привлечение юридического лица и ответственного должностного лица к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы)», — указано в сообщении.

Гурьевская межрайонная прокуратура Кемеровской области провела проверку, по итогам которой директору организации внесли представление. На данный момент заработная плата выплачена всем сотрудникам компании в полном объеме. Работа проводилась с целью защиты прав граждан. Юридическое лицо было привлечено к ответственности.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в Подмосковье взыскали с предпринимателя задолженность по зарплате в размере 1,3 млн руб.