Прокуратура намерена вернуть в бюджет 18 млн руб., направленных на развитие туризма

Прокуратура Пермского края в своем телеграм-канале сообщила о намерении вернуть в федеральный бюджет 18 млн руб., похищенные при реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Перми. Обвиняемые — руководитель и три сотрудника турфирмы ООО «ТО Школа-тур», сообщил properm.ru со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов подозревают в хищении бюджетных средств сотрудников ООО «ТО Школа-тур» — Данилу Шипилова, Виталия Шипилова, Валерию Павлову (Шипилову) и Марию Соколову. В открытых источниках указано, что собственник туристической компании и по совместительству генеральный директор — Эдуард Шипилов.

В прокуратуре не указали название фирмы. По информации ведомства, обвиняемые целенаправленно представляли недостоверные сведения о предоставленных туристических услугах. Это позволило представителям туристической компании получить более 18 млн руб. из бюджета. Факты мошенничества были выявлены в 2022 году. В регионе реализовывали национальный проект, цель которого — развивать внутренний туризм. Правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время ущерб возмещен частично. На имущество обвиняемых наложен арест.

«С целью полного возмещения прокурором г. Перми направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемых свыше 17 млн руб.», — указано в сообщении ведомства.

