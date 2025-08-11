В Пермском крае могли построить в лесу многоэтажный дом без выезда

По информации издания, разрешение было выдано в 2018 году. Прокуратура потребовала аннулировать данное решение. Во время судебного процесса было установлено, что застройщик не предусмотрел въезд и выезд. Не учли этот момент и представители местной администрации. Готовый объект мог оказаться без транспортной доступности из-за отсутствия необходимых документов.

По данным прокуратуры, застройщик обязался построить парковочную площадку на 30 мест. Однако в доме намеревались разместить 222 квартиры. Согласно требованиям законодательства, в таком случае у дома должна была появиться парковка на 266 парковочных мест. В городском лесу в Завокзальном микрорайоне, где собирались строить многоэтажный дом, в шаговой доступности других мест для парковки или стоянки нет. Кроме того, отсутствуют детские сады и школы.

По информации издания, прокуратура также разобралась, как в зимний период вблизи дома организовывали бы уборку снега, как проходил бы вывоз мусора. На эти и другие вопросы сотрудники не получили четкого ответа, что стало причиной для обращения в суд.

«Таким образом, строительство дома в городском лесу в Завокзальном микрорайоне приведет к образованию хаотичной стихийной парковки, указано в судебном решении», — сообщил properm.ru.

