Прокуратура Нижегородской области призывает оперативнее решать проблемы военных СВО

Прокуратура Нижегородской области обратилась к чиновникам с просьбой оперативнее реагировать на проблемы военных СВО и членов их семей, сообщает newsnn.ru . Сотрудники предлагают внести необходимые изменения в законодательные органы региона.

«Скоро нижегородское Законодательное собрание рассмотрит поправки и обсудит на профильном комитете», - сообщает newsnn.ru.

Сотрудники прокуратуры Нижегородской области отметили важность оказания своевременной помощи военным и членам их семей. Ежедневно приходят различные запросы. Кто-то нуждается в медикаментах. Другие же испытывают сложности при оформлении социальных выплат и получении жилья. Чиновники должны реагировать на поступившие вопросы не позднее 20 дней со дня обращения, уверены специалисты.

В прокуратуре также отмечают, что иногда военный СВО отправляет запрос в то министерство, которое не имеет компетентности для решения проблемы. Бойцу пишут об отказе и предлагают обратиться в другое ведомство. Уходит много времени.

Теперь в региональных законодательных актах предлагают прописать, что чиновники обязаны самостоятельно переадресовать письмо в течение трех дней с даты получения.

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