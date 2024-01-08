«Мы боремся не с народом»: ВС РФ атаковали четыре региона Украины

Россия ударила по четырем регионам Украины. Под обстрелом оказались Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Днепропетровская области. Выясним с военным экспертом, связано ли это с атаками на Белгород, и почему так много ракет летит в последние дни по Украине.

Как отметил член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов, Россия запустила ракеты в ответ на преступный удар Киева по Белгороду в канун Нового года.

«Наши вооруженные силы активизировали работу по объектам Украины. Повысилась интенсивность обстрелов по военной инфраструктуре противника, по его военным объектам и местам скопления солдат ВСУ и иностранных наемников. Мы бьем также по центрам принятия решений», — отметил Попов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подполковник запаса подчеркнул, что желаемой цели президент Украины Владимир Зеленский и его клика не достигнут. Киевские власти хотят, чтобы в ответ на агрессию Украины в виде ударов по мирным гражданам и объектам в Белгороде россияне нанесли аналогичные удары по прохожим и жилым домам украинских городов.

«Хотя цель была именно такая, ВС РФ отвечают на агрессию только в рамках своей доктрины. Мы боремся не с народом Украины, а с центрами принятия решений, вооруженными силами противника и иностранными наемниками, и, в конечном счете, с самим Зеленским. Желаемой цели они не добьются», — подчеркнул военный эксперт.

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