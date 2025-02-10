Прокуратура обжаловала приговор матери, истязающей полуторагодовалую дочь

В Следственном комитете Кузбасса проинформировали, что в Таштаголе суд ужесточил приговор матери, регулярно избивавшей 1,5-годовалую дочь, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, 22-летняя мама избивала дочь различными предметами, в том числе электрическим шнуром. Девушка неоднократно на несколько секунд закрывала малышку в сундуке. В зимнее время ребенок мог находиться в холодном помещении без верхней одежды. О подобном поведении сотрудникам правоохранительных органов рассказала ее знакомая. Суд приговорил мать ребенка к 3 годам и 1 месяцу. Отбывать наказание предстояло в исправительной колонии общего режима. Прокурор посчитал приговор слишком мягким.

«Прокурором города постановленный приговор обжалован в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания», — уточнили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, суд назначил девушке выплатить штраф в размере 5 тыс. руб. Новый приговор также увеличил срок нахождения в колонии на один месяц. Остальные требования, вынесенные судом в первый раз, остались прежними. Мать судили по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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