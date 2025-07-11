Прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела об афере с квартирой певицы Долиной

Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинение фигурантам дела о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ, сообщил телеграм-канал прокуратуры г. Москвы. По информации СМИ, речь идет о квартире певицы Долиной.

По информации ведомства, обвиняемые стали участниками организованной группы. Установлено, что ущерб потерпевшей достиг 317,6 млн руб. В частности, рыночная стоимость квартиры экспертами оценена в 138 млн руб. Недвижимость расположена в Ксеньинском переулке Москвы. Правоохранители также учли размер комиссии, которые взимали банки, и дополнительные расходы.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время установлены не все лица, которые помогали в реализации мошеннической схемы. Сообщается, что злоумышленники вводили потерпевшую в заблуждение в период со 2 апреля по 12 июля 2024 года.

«Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении народной артистки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — указано в сообщении.

По информации ведомства, обвиняемые находятся под стражей. Во время расследования были установлены другие хищения, совершенные участниками преступной группы. Аферисты вводили столичных пенсионеров в заблуждение, представляясь сотрудниками ведомств.

В ведомстве отметили, что уголовное дело в 30 томах передано в суд для дальнейшего рассмотрения и установления степени вины каждого участника группы.

Ранее сообщалось, что у семьи Кадышевой насчитали три квартиры в Москве за 300 млн руб.