Прокурор потребовала реальных сроков для 39 подозреваемых в автоподставах в Барнауле

В среду, 26 марта, во время судебного заседания по делу барнаульских автоподставщиков прокурор потребовала реальных сроков для всех 39 подозреваемых, сообщил amic.ru.

По данным издания, сторона обвинения потребовала дать организатору преступной группы Александру Кузнецову восемь лет колонии общего режима. Кроме того, штраф в размере 700 тыс. руб. Прокурор также требует назначить серьезное наказание помощнику организатора. Многих подозреваемых, которые лично присутствовали на заседании, прокурор потребовала взять под стражу.

«В зависимости от активности в преступной группе и смягчающих или отягчающих обстоятельств прокурор потребовала дать подсудимым разные сроки. Получилось как в детской считалке: кому-то полтора, кому-то два, кому-то три, четыре и далее до восьми лет колонии общего, строгого режима или колонии-поселения (в последнюю осужденные должны будут отправиться сами)», — сообщил amic.ru.

По данным издания, некоторые подозреваемые переехали в разные города России, поэтому на заседании не присутствовали. Следствие предполагает, что граждане объединились вместе, чтобы организовывать автоподставы. Кузнецов распределял задания, нашел способ, как передавать друг другу важную информацию, координировал действия каждого участника преступной группы.

По данным издания, подозреваемые могли специально подстраивать ДТП, чтобы обращаться в страховые компании и получать денежную компенсацию. В инсценировках ДТП использовали также личные автомобили соучастников. Предварительно они разрабатывали план столкновения так, чтобы не возникало никаких подозрений. По словам прокурора, подсудимые признали вину.

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