Пролезть через дыру было нельзя, теперь идут по штырям: россиянка рассказала о маршруте детей к школе

В Кемерове местные жители активно обсуждают в Сети опасный путь детей к школе №24. Одна из пользовательниц высказала мнение, что в городе может произойти несчастье, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации соцсетей, по дороге к школе торчат острые штыки. Горожанка сообщила в Сети, что проход на территорию учебного заведения со стороны Шахтеров заварили. По ее мнению, это стало причиной поисков других путей к школе, один из которых опасный. Женщина продемонстрировала фото штырей у забора. Местная жительница напомнила, что на улице скользко.

«Как бы не случилось беды», — отметила горожанка.

Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями к мэрии города, где не отрицали закрытие прохода к школе через проспект Шахтеров. В администрации пояснили, что он был незаконный. В ограждении образовались проемы, через которые начали проходить школьники и родители.

«Их ликвидация проведена по требованию закона и по решению суда. В ближайшее время в целях безопасности оставшиеся проломы закроют, а к штырям ограждения закрепят металлические уголки», — проинформировали в мэрии.

В администрации уточнили, что к школе есть единственный проход — центральный. На собраниях, а также в соцсетях родителей учащихся информировали, что все несанкционированные проходы будут ликвидированы. Сведения также разместили на школьном сайте. На встречах с родителями и учащимися проводились инструктажи о безопасном маршруте к школе.

