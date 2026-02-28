В гимназии №23 Химок укрепили фундамент и монтируют фасад

В микрорайоне Сходня полным ходом идет капитальный ремонт гимназии №23, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Ход работ проверили депутаты и общественники Химок вместе с директором школы и сотрудниками управления образования. Уже сейчас видно, как преображается здание, которое после завершения строительства примет 400 учеников.

Строители полностью закончили укрепление фундамента — самого важного элемента любого здания. Сейчас они вышли на активную стадию работ по внешнему контуру. На объекте монтируют утепление фасадов, чтобы внутри было комфортно в любую погоду. Параллельно в центральном корпусе меняют кровлю.

Депутат Руслан Шаипов, который участвовал в выездном совещании, отметил, что подрядчик не затягивает с работами.

«Фундамент — основа любого здания, и здесь этот этап уже позади. Сейчас важно качественно закрыть тепловой контур. На втором и третьем этажах уже стоят новые окна, видно, как преображается внешний облик корпусов», — поделился он.

Внутри здания тоже кипит работа. В некоторых блоках гимназии возводят стены будущих кабинетов. Директор учреждения Олеся Климачева уточнила: ремонт идет комплексно. Строители заканчивают черновые работы и готовятся к чистовой отделке и оснащению помещений.

Капитальный ремонт гимназии №23 проводят в рамках Народной программы «Единой России». Как напомнил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, партийный проект подразумевает не просто обновление зданий, а создание по-настоящему современной и безопасной среды для школьников.

