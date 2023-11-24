Пропагандистский эффект: Эксперт рассказал, зачем бойцы ВСУ атакуют Волгоградскую область

Военный эксперт Антон Щепетнов рассказал, с какой целью беспилотники ВСУ совершают попытки атаки объектов на территории Волгоградской области и ответил на вопрос, как беспилотные летальные аппараты могут долетать до дальнего региона РФ и оставаться незамеченными нашими военными, сообщает novostivolgograda.ru .

Эксперт назвал несколько причин, которые преследуют военные ВСУ, когда запускают беспилотники в сторону Волгограда.

Первая причина. ВСУ хотят деморализовать российских военных. Ведь если ВСУ добрались даже до отдаленных регионов России, то те, кто вблизи линии боевого столкновения, тем более не в безопасности.

Эксперт уверен, что никакие атаки беспилотников по территории РФ не отразятся на бодром духе наших защитников. Вторая причина - это попытка поднять пропагандистский настрой украинцев.

«Военное значение этой атаки невелико, в отличие от удара по Крымскому мосту или особенно по базе Черноморского флота, — считает военный эксперт Антон Щепетнов. — Здесь же каких-то реальных военных целей в связи с ограниченностью ударов достичь невозможно. Поэтому тут, наверное, стоит говорить о двух составляющих: деморализующий эффект и пропагандистский».

Эксперт объяснил, как украинские беспилотники могут пролетать через большую часть России и оставаться незамеченными. Во-первых, средства ПВО невозможно поставить так, чтобы просматривались абсолютно все зоны. Стараются прикрыть наиболее вероятные цели для противника.

«Это примерно то же самое, что попытаться поставить полицейского в городе на каждом углу», - провел аналогию военный эксперт Антон Щепетнов

Во-вторых, на территории РФ могут находиться диверсионные группы. Можно в любом поле вблизи области ночью собрать беспилотник и запустить его. Аппарат не требует даже управления.

Очередная попытка атаки беспилотников по Волгоградской области и территории Крыма была пресечена Минобороны РФ в ночь на 24 ноября.