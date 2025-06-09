Пропал пенсионер: местные жители Кузбасса организовывали поисковые группы

В поселке Кузбасса родные 64-летнего пенсионера Алексея Нагина с 1 июня самостоятельно и безуспешно вели поиски пропавшего, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Кемеровской области.

По информации волонтеров, мужчина пропал внезапно. Родные не знают, в какой одежде, куда и с какой целью ушел из дома пенсионер. Активисты сообщили, что в понедельник, 9 июня, в поселке и близлежащих районах начнутся поиски гражданина. Всех, кто может оказать помощь, просят явиться к 16:00. При выборе одежды и обуви важно учитывать, что поиски будут проходить в лесной местности. При себе необходимо иметь алкалиновые батарейки, скотч.

«Желающим выехать на поиск просьба отписываться в теме на форуме или звонить инфоргу», — указано в сообщении.

Волонтеры призывают родных обращаться за помощью сразу после того, как пропал близкий человек. В таком случае шансы найти его в здравии увеличиваются. Так, в Карелии 75-летняя пенсионерка двое ночей при холодных температурах ночевала в лесу, пока ее искали родные. При привлечении волонтеров женщина была найдена в тот же день.

Ранее сообщалось, что во время подъема в гору в Кузбассе потерялся шестилетний мальчик из Подмосковья.