Во время подъема в гору в Кузбассе потерялся шестилетний мальчик из Подмосковья

В полицию Междуреченска с просьбой помочь в поисках шестилетнего ребенка обратился 46-летний местный житель, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал полиции Кузбасса.

В ведомстве рассказали, что шестилетний сын приехал к жителю Междуреченска в гости на время летних каникул из Подмосковья. Мужчина решил подняться с ним на гору Сыркашинскую. По его словам, мальчик убежал в неизвестном направлении. Горожанин предупредил, что ребенок не ориентируется в местности. Найти жителя Подмосковья удалось через два часа после старта поисков.

«В результате масштабных поисковых мероприятий через 2 часа после поступления заявления инспекторы ДПС лейтенант полиции Максим Лукин и младший лейтенант полиции Даниил Пьянков недалеко от местной базы отдыха в районе поселка Сыркаши-2 обнаружили мальчика», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, сотрудники обнаружили мальчика в обнаженном виде. Его одежда лежала рядом. Ребенок не смог объяснить, зачем снял одежду. Эксперты проверили — противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было. Автоинспекторы доставили ребенка его отцу на патрульном автомобиле. Они согрели его при помощи форменной куртки.

В ведомстве отметили, что к поискам привлекали экипажи госавтоинспекции, специалистов МЧС, личный состав ОМВД России «Междуреченский», волонтеров поискового отряда. Теперь сотрудники правоохранительных органов будут разбираться, что стало причиной пропажи ребенка.

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