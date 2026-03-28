Пропавшая без вести — погибшая в Таиланде: СК Башкирии расследует смерть жительницы Уфы

В Башкирии следователи направили запрос в правоохранительные органы Таиланда с просьбой передать материалы расследования по факту гибели россиянки. Информацию об этом в РИА Новости предоставили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что уголовное производство было открыто после того, как жительница Уфы перестала выходить на связь и ее местонахождение оставалось неизвестным.

«В настоящее время устанавливается обстоятельства исчезновения женщины, допрашиваются свидетели, истребуется информация из правоохранительных органов государства по месту последнего нахождения пропавшей», — сообщили в пресс-службе, комментируя убийство россиянки в Таиланде.

Ранее из консульского отдела посольства России в Таиланде сообщили, что по подозрению в причастности к смерти женщины задержан ее земляк. Поскольку инцидент произошел на таиландской территории, разбирательство ведут местные власти. Уголовное дело находится в производстве полиции и прокуратуры Паттайи, а задержанный предстанет перед судом Королевства Таиланд.

