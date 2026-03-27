Российская туристка, которой в Таиланде удалили зуб мудрости, умерла

В московской больнице скончалась 29-летняя туристка из Крыма, которую спецбортом доставили из Таиланда после тяжелых осложнений из-за удаления зуба. Девушка так и не пришла в сознание, сообщил телеграм-канал SHOT.

Трагедия произошла в Паттайе. Девушка, прикованная к инвалидному креслу, давно мечтала отдохнуть за границей. Вместе с сестрой она отправилась в Таиланд. Но 7 марта у нее воспалился зуб мудрости. В местной клинике его удалили по страховке.

На следующий день состояние российской туристки резко ухудшилось: поднялась температура до 40 градусов, начался сепсис. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, а затем она впала в кому.

Близкие девушки и волонтеры организовали сбор средств, чтобы перевезти ее на родину. На собранные деньги россиянку удалось отправить спецбортом в Москву. Девушку доставили в столичную больницу, где на так и не пришла в сознание.

Ранее сообщалось, что российского туриста нашли мертвым в арендованной комнате на Гоа.