Пропавшего мужчину из Артемовского нашли мертвым

Поиски начались после того, как мужчина не пришел на работу. Выяснилось, что ранее он обращался в больницу. Ему назначили прием на следующий день. В больницу житель Артемовского также не пришел.

В медицинское учреждение мужчина обращался, потому что плохо себя чувствовал. У него были жалобы на давление.

Представители «Лиза Алерт» начали поиски. Возле квартиры знакомого пропавшего мужчины нашли его сумку. Активисты разместили объявления с фотографией 47-летнего мужчины и особыми приметами. Последний раз дома он был 7 февраля.

Спустя неделю поисков, мужчину нашли мертвым. Причина смерти на данный момент не выяснена. Знакомые рассказывают, что Сергей был спокойным, уравновешенным и неконфликтным. Судимости не имел.

Ранее мы сообщали, что тело 27-летней девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера Рабиновское в Богородском округе Подмосковья.