Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли в 80 км от дома

В Кузбассе участковый уполномоченный полиции обнаружил без вести пропавшую школьницу в 80 км от ее дома, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

В ведомстве уточнили, что 11-летняя девочка проживает в Новокузнецке. О пропаже проинформировала ее мама. Женщина рассказала, что девочка ушла гулять, но домой не вернулась. Звонок поступил около часа ночи. Ситуацию усложнял тот факт, что у школьницы есть проблемы со здоровьем. В любое время ей могла понадобиться квалифицированная помощь.

По информации ведомства, поиски были организованы оперативно. Участковый опросил друзей, соседей и знакомых. Фотографию девочки разослали по всем базам, соцсетям и СМИ. Во время опроса стало известно о квартире в поселке Мундыбаш. Мама с дочкой периодически приезжали туда и оставались отдыхать.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска обследовали улицы и дворы, места возможного появления девочки», — указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что девочка села на пригородный поезд и добралась до поселка. Школьница не смогла вспомнить адрес квартиры. Она решила прогуляться по поселку. В отношении несовершеннолетней противоправные действия не совершались. Сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу с матерью. Ребенка вернули домой.

Ранее отец пропавшей 1,5 года назад в Дагестане после спортивных соревнований студентки рассказал о ее поисках.