Properm: в Telegram массово появляются проекты для заработка криптовалюты

Популярность игры Hamster Combat (16+) стала началом новой тенденции — в мессенджере Telegram появилось множество схожих проектов, в которых предложено заработать виртуальные деньги и позже теоретически перевести их в реальные активы. Properm проанализировал новые игры.

Кликер Blum уже собрал более 14 млн подписчиков. Постоянно нажимать на экран телефона нет необходимости. Подписчикам предлагают выполнить простые задания, например, подписаться на другой канал. После успешного выполнения игрок получает виртуальные деньги.

Кликер Catizen с яркой анимацией позволяет человеку виртуально освоить новую профессию и увеличить популяцию котов. Достаточно постоянно скрещивать животных. Токены также можно заработать ловлей рыбы.

MemeFi предлагает также тапать экран, как и Hamster Combat. Отличие только в том, что на экране появляются другие герои, известные из распространенных мемов.

Bcoin 2048 мотивирует мышление человека. Необходимо выбирать цифры, размещенные в квадратиках, и суммировать их. Заработав определенное число очков, человек получает виртуальные деньги.

В настоящее время игра Hamster Combat, с которой и началась популярность кликеров, так и не выпустила собственный токер. Это означает, что пока подписчики Телеграм-канала не могут обменять виртуальные сбережения на бирже криптовалют. На данный момент разработчик от своей затеи позволить людям зарабатывать не отказывается.

Эксперты расходятся во мнении, сможет ли подписчик реально заработать на кликанье экрана. Ранее мы рассказывали о двух позициях специалистов: тех, кто выступает «за», а также тех, кто считает затею обманом.