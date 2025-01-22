Properm.ru нашел улицы в России, названные в честь рокеров

Новость об улице в честь музыканта Курта Кобейна в Пермском крае стала резонансной. Эксперт Анатолий Москвин рассказал, в честь каких иностранных и отечественных рок-исполнителей названы улицы в разных российских городах, сообщил properm.ru.

Издание отметило, что жители Добрянского района Пермского края с иронией отнеслись к тому, что многие СМИ начали обсуждать название улицы в их местности. В соцсетях они поделились своим предположением о жизни лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Так, певец родился в Добрянском районе, но покинул родину. Позже хотел вернуться, но потерял советский паспорт.

«Последний альбом был пронизан тоской по любимой Добрянке. Возможно, это и стало причиной его ухода из жизни», — написали в группе «ВК» жители Добрянского района.

Автор материала отметил, что в Прикамье нашлась еще одна улица, которую назвали в честь западного музыканта. В частности, в деревне Гора Хохловского сельского поселения расположена улица Джона Леннона, который был основателем и участником группы «The Beatles».

Автор обратил внимание, что в 2017 году в Челябинске предложили переименовать улицу в честь Джона Леннона. По его данным, правительство не выступало против. Однако реализовать задумку не вышло из-за сложностей с оформлением документов. В Санкт-Петербурге же есть улица Леннона. Только найти на карте ее не получится. Она носит такое название неофициально. Улица, на которой расположен стилизованный дворик, пользуется популярностью у туристов.

Автор обратил внимание, что в разных городах России есть улицы, названные в честь рок-исполнителей.

«Возвращаясь в Пермь, нельзя не вспомнить о позитивном западноуральском опыте. Один из скверов города (на ул. Петропавловской (бывшая Коммунистическая) официально назван в честь Олега Новоселова — создателя группы «ДОМ» и организатора фестиваля Rock-Line», — считает автор материала для Properm.ru Анатолий Москвин.

Ранее сообщалось, что в фан-группе SHAMAN написали обращение к властям Пермского края с предложением переименовать улицу Курта Кобейна в честь певца.