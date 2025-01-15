В фан-группе SHAMAN написали обращение к властям Пермского края

В Пермском крае нашли улицу, названную в честь рок-исполнителя, солиста группы Nirvana Курта Кобейна. В администрации Добрянского округа допустили, что могут переименовать улицу. В фан-группе SHAMAN высказали мнение, что музыкант транслировал через свое творчество нездоровый образ жизни и пропагандировал ценности, которые не свойственны российскому обществу. По мнению фанатов Ярослава Дронова, граждане РФ негативно восприняли новость о существовании такой улицы.

«В связи с негативной реакцией общественности и с учетом запроса на переименование улицы Курта Кобейна мы выступаем с инициативой присвоения ей имени заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под творческим псевдонимом SHAMAN», — говорится в обращении, имеющемся в распоряжении «Абзаца».

В обращении указано, что певец Ярослав Дронов прославляет в своем творчестве любовь к Родине, нравственные ценности и идеалы, которые достойны уважения. По мнению фанатов SHAMAN, заслуженный артист РФ достоин того, чтобы в его честь назвали улицу.

Ранее сообщалось, что SHAMAN стал самой обсуждаемой персоной 2024 года.