Properm.ru: незаконные частные пансионаты для престарелых продолжают работу

В судах продолжают рассматривать иски в отношении бывшего арендатора здания пансионата в Протасах Алексея Горожанцева. Заявления его адвоката о приостановке подобной деятельности могут не соответствовать действительности, сообщил properm.ru.

Пермская адвокат Татьяна Андреева сообщила журналисту Properm.ru, что ее клиент Алексей Горожанцев не ведет никакой деятельности, связанной с организацией пансионатов для престарелых. Редакция нашла в интернете объявление о поиске сиделки, в котором указан номер телефона Горожанцева. Профессиональная сиделка связалась с представителями пансионата. Запись разговора есть в расположении Properm.ru.

На звонок ответил человек, который представился Алексеем Владимировичем. Он рассказал, что для трудоустройства нет необходимости в предоставлении документов об образовании. Вопросов о наличии санитарной книжки не поступало. Заработная плата неофициальная.

«Посменная работа по 24 часа, в смене работают два человека, они обслуживают около тридцати стариков. Днем в помощь нянечкам приходит «медик», — рассказала мужчина соискательнице работы.

Ранее сообщалось, что управляющую пермским приютом «Долголетие» Цыцеву, где погибли мужчина и женщина, отпустили в зале суда.