Управляющую приютом «Долголетие» Цыцеву отпустили в зале суда

Татьяна Цыцева стала фигурантом дела в связи с гибелью мужчины и женщины, которые проживали в приюте «Долголетие». Родственники погибших рассказали редакции Properm.ru, что управляющая обвинила их в плохом уходе за пожилыми людьми. Цыцева уверяла, что мужчина и женщина уже поступили в плохом состоянии. Родные погибших информацию опровергают.

Следствие также считает, что в приюте нарушали требования санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерти по неосторожности. В зале суда следователь высказал уверенность, что управляющая может оказывать давление на персонал и скрыть следы преступления. Адвокат настаивал на мере пресечения, не связанной с заключением в СИЗО.

«Суд принял решение назначить обвиняемой запрет определенных действий. Ей нельзя общаться с потерпевшими, другими фигурантами дела и сотрудниками «Долголетия», а также пользоваться средствами связи», — сообщил журналист Properm.ru из зала суда.

Татьяна Цыцева вину не признала. В суде она утверждала, что в приюте были созданы комфортные условия для проживания пожилых людей.

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