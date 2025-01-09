Путина вновь признали политиком года в России по версии ВЦИОМ

В последнем опросе ВЦИОМ 50% россиян назвали Владимира Путина политиком года, в то время как Михаил Мишустин и Сергей Лавров заняли второе и третье места в ходе опроса соответственно. Эти данные опубликованы на сайте организации.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 50% граждан России считают президента Владимира Путина политиком 2024 года.

На втором месте оказался премьер-министр Михаил Мишустин с 18%, а третью позицию занял министр иностранных дел Сергей Лавров (14%). Интересно, что состав тройки лидеров остается неизменным с 2021 года.

В этом году в рейтинг вошел министр обороны Андрей Белоусов, который впервые получил 7% голосов, что подчеркивает его растущую значимость на политической арене. В то же время Дмитрий Медведев, Василий Небензя и Вячеслав Володин набрали по 2%.

Кроме того, международное издание Politico назвало Путина одним из самых влиятельных политиков Европы, разместив его на третьей позиции в своем рейтинге.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в храме на Поклонной горе с семьями военнослужащих.