Properm.ru проанализировал обещания кандидатов в президенты РФ

До президентских выборов, которые пройдут в период с 15 по 17 марта, времени остается все меньше. Properm.ru проанализировал, на чем делают акцент кандидаты в президенты в своих предвыборных роликах.

Владислав Даванков делится историями из жизни. Его дедушка был знаменитым химиком, поэтому кандидат от партии «Новые людей» понимает важность труда ученых и считает необходимым выделять для новых открытий деньги. Сам политик тяжело переболел во время пандемии, поэтому считает важным поднять зарплаты людям, спасающим жизни россиян. От своих конкурентов Владислав в первую очередь отличается возрастом. Ему только исполнилось 40. Он обещает рост заработных плат и модернизацию производства.

Леонид Слуцкий обращает внимание на то, что следует идеям политика Жириновского и готов вместе с партией ЛДПР их реализовать. Редакция отмечает, что после смерти Владимир Жириновский превратился для многих россиян в провидца. При жизни он был одним из узнаваемых политиков. Логично, что на нем сделали главный акцент в предвыборной агитации.

Николай Харитонов обещает вернуть СССР, может, конечно, не полностью, но основные принципы в построении государства того времени точно. Лидер КПРФ специально разместил свою программу в газете, как это было принято ранее. Несложно догадаться, что он рассчитывает на тех, кто ностальгирует по СССР.

Самовыдвиженец Владимир Путин в роликах использует узнаваемые образы, например, медведя, который ассоциируется с силой России. В других роликах публикует отчет о проделанной работе за 20 лет в разных сферах экономики.

Ранее мы сообщали, что экс-депутат Рады Олейник рассказал о проигрыше Киева в зоне СВО.