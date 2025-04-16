Properm.ru связал старт ремонта причала в Хохловке с критикой пермского блогера

В Минкультуры Пермского края со ссылкой на краеведческий музей проинформировали, что на территории причала в Хохловке специалисты начали работы по благоустройству, сообщил Properm.ru.

В ведомстве отметили, что повреждения леерного ограждения береговых понтонов связаны с погодными изменениями в зимний период времени. Эксперты оценили повреждения как незначительные. Основные конструктивные элементы модулей не повреждены.

«Ограждения будут восстановлены в рамках гарантийных обязательств, работы уже начались», — рассказали Properm.ru в Минкультуры края.

В ведомстве обратили внимание, что конструкция причала спроектирована таким образом, чтобы в зимний период времени специалистам не приходилось снимать подъемные аппарели.

По данным издания, причал был построен недавно. Пермский блогер Степан Тимофеев высказал мнение, что объект уже выглядит непрезентабельно. Он снял видео, в котором указал на ряд недостатков. Блогер сообщил, что ограждения сломались, сходни опустились, а причал лег на дно. По его мнению, недостатки стали видны после того, как уровень воды снизился. Блогер предположил, что во время строительства объекта не были учтены необходимые требования.

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