Properm.ru выяснил, на каком предприятии устранили возгорание масла в Пермском крае

На производстве ЗАО «Пермский пружинно-рессорный завод» произошел пожар, сообщил properm.ru со ссылкой на собственный источник.

О возгорании без упоминания названия предприятия сообщил телеграм-канал МЧС Пермского края. В ведомстве рассказали, что возгорание произошло в вытяжке производственного цеха. Сообщение о пожаре поступило в ведомство утром 13 декабря. Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия. По их данным, никто из сотрудников не пострадал. На данный момент обстановка на предприятии стабилизировалась.

«Пермские огнеборцы МЧС России ликвидировали горение в Мотовилихинском районе», — указано в сообщении.

Источник Properm.ru сообщил, что возгорание произошло на ЗАО «Пермский пружинно-рессорный завод», которое является дочерним предприятием «Мотовилихинских заводов». На официальном портале пермского предприятия, а также в группе ВК, информации о пожаре нет.

Сотрудники МЧС обращаются к россиянам с просьбой быть бдительными и соблюдать рекомендованные меры безопасности. Согласно данным ведомства, с начала недели в России во время пожаров погибли 99 человек.

Ранее сообщалось, что экстренные службы назвали причину взрыва на территории промзоны в Пушкино.