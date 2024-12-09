Экстренные службы назвали причину взрыва на территории промзоны в Пушкино

Взрыв в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино мог произойти из-за нарушений при изготовлении пиротехнической продукции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили экстренные службы, причиной ЧП, вероятно, стала халатность в соблюдении техники безопасности.

Инцидент произошел в утренние часы, когда в помещении велись работы. В результате взрыва здание частично обрушилось: повреждены стены и перекрытия. По данным МЧС, в момент происшествия внутри могли находиться три человека. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Площадь возгорания удалось локализовать, однако разрушения значительно осложняют доступ внутрь здания. Экстренные службы продолжают разбор завалов, чтобы найти возможных пострадавших.

По предварительной версии, в здании производили пиротехнические изделия, и взрыв стал следствием несоблюдения норм безопасности. Представители правоохранительных органов намерены провести детальное расследование и определить точные причины ЧП.

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