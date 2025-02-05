Марк Эйдельштейн рассказал о знакомстве с режиссером «Аноры» Шоном Бэйкером

Российский актер Марк Эйдельштейн удивил фанатов откровением о своем знакомстве с режиссером фильма «Анора» Шоном Бэйкером, пишет журнал The Voice. По словам актера, он не знал о Бэйкере до их первой встречи.

Как отмечает здание, Бэйкер сам предложил Марку поучаствовать в кастинге. Эйдельштейн отметил, что боялся записываться на пробы, но встреча с американским режиссером все-таки состоялась. Она прошла через сервис Zoom.

Бэйкер подробно описал образ персонажа Марка — свободолюбивого молодого человека по имени Иван, живущего своей жизнью вдали от богатых родителей. Вдохновленный описанием, Эйдельштейн все-таки записал свою пробу.

«Было страшно записывать себя, потому что все уже говорили, что Шон — гений. Он гений, а я нет. Что я буду делать? Но я просто старался получать удовольствие», — отметил Эйдельштейн.

В время обсуждения сценария и создания образа, Марк узнал о таланте Бэйкера от тех, кто уже работал с ним. Актер подчеркнул, что это добавило ему уверенности.

Режиссер помог актеру глубже понять суть персонажа, который оказался его полной противоположностью.

«Анора» — комедийно-драматическая лента, вышедшая на широкие экраны в 2024 году. В центре сюжета находится молодая секс-работница Анора, которую сыграла американская актриса Майки Мэдисон. Она выходит замуж за сына российского олигарха (Марк Эйдельштейн в роли Ивана). Роспись в США состоялась без согласия родителей молодого человека, и когда они узнали об этом, срочно выехали в Штаты, чтобы разорвать союз.

Также в фильме снялись Юра Борисов, Алексей Серебряков, Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Дарья Екамасова. Борисова выдвинули на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана.

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