Прощальный матч с Данисом Зариповым: Стоимость билетов начинается от 25 тысяч рублей

На казанском стадионе «Татнефть Арена» состоится прощальный матч с участием легендарного игрока ХК «Ак Барс» Даниса Зарипова. За спортсменом закрепят число 25. Больше никому не присвоят такой номер. Минимальная стоимость билета на матч – 25 тысяч рублей, сообщает inkazan.ru .

Перед матчем, который состоится 9 августа, пройдет небольшое праздничное шоу. За Данисом Зариповым закрепят номер «25». Также поднимут стяг нападающего. На ледовой арене соберутся известные игроки и тренеры. Билеты можно было приобретать с июля в офлайн и онлайн-кассах.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от того, на какой сайт переходишь. Минимальная составляет 25 тысяч рублей. Но есть порталы, где цены начинаются от одной и заканчиваются шестью тысячами рублями.

Ранее издание писало, что жители Казани не могли приобрести билеты на матч финальной серии Кубка Гагарина между фаворитными командами. Журналистское расследование доказало, что есть порталы, которые используют мошеннические схемы. Человек платит за билет, который оказывается ненастоящим. Болельщиков призывают приобретать билеты на официальных сайтах, например, портале «Татнефть Арены» или ХК «Ак Барс».