Прощание с Голубкиной может пройти в Театре Российской армии 25 марта

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская рассказала, что прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной может состояться 25 марта в здании театра, сообщил ТАСС.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время данные о дате прощания — предварительная информация. Милена Авимская поделилась, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

Источник ТАСС отметил, что у народной артистки в последние годы были проблемы со зрением и слухом, которые стали следствием болезни. Медики диагностировали у Голубкиной лимфоплазмоцитарную лимфому.

Актриса связала свою судьбу с Театром Армии, отметил телеграм-канал организации. В театре рассказали, что актрисе удавалось преображаться в различных героинь, при этом каждый образ был ярким и запоминающимся.

«До свидания, любимая миллионами, великая артистка Лариса Ивановна Голубкина!» — указано в сообщении Центрального академического театра Российской Армии.

Первый канал внес изменения в сетку вещания в связи с информацией о смерти народной артистки, сообщило РИА Новости. Почтить память актрисы решили трансляцией фильма о народной артистке РСФСР.

Ранее сообщалось, что последние месяцы Лариса Голубкина страдала от мучительных болей из-за продолжительной болезни.