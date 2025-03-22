Умерла звезда «Гусарской баллады» актриса Лариса Голубкина

Телеведущий высказал мнение, что Лариса Голубкина была великолепной актрисой. Андрей Малахов рассказал, что находился со звездой «Гусарской баллады» в дружественных отношениях.

В декабре Лариса Голубкина прошла курс химиотерапии, сообщил SHOT. По данным телеграм-канала, актриса длительное время боролась с раком и надеялась, что ей удастся добиться ремиссии. Лечение не приносило желаемого результата. В январе ее состояние ухудшилось: боли стали нестерпимыми. Актриса быстро теряла вес. Первое время она могла передвигаться исключительно по квартире, но последние месяцы провела в кровати. За ней ухаживала сиделка.

«Ларисе Ивановне ставили сильнодействующие обезболивающие уколы. Ситуацию также осложняли образовавшиеся пролежни. Актриса не могла почти ничего есть», — сообщил SHOT.

По информации Mash, в последнее время обезболивающие препараты прекратили действовать. Актрису постоянно навещали медики. Она жаловалась на слабость и сильные боли. Врачи купировали боли. Причиной смерти стало злокачественное заболевание системы крови.

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