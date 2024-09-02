Прощание с разведчиком-гранатометчиком из Нижнего Тагила состоится 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, в большом зале «Реквиема» Нижнего Тагила состоится прощание с военнослужащим РФ Денисом Решетниковым, который героически погиб в зоне СВО во время выполнения боевого задания, сообщил tagilcity.ru.

Близкие рассказали, что разведчик-гранатометчик из Нижнего Тагила отважно служил. Его запомнили как честного и порядочного человека. У военного СВО остались жена и двое детей. Близкие отметили, что Решетников уделял все свободное время сыну и дочери. Перед уходом на СВО работал в РЖД. По герою скорбят его родители.

Тагильчанин ушел в зону спецоперации в декабре 2023 года. Он погиб через полгода. 48-летний Денис Решетников посмертно получил орден Мужества. Боевому опыту обучался в армии, когда в юные годы служил на Тихоокеанском флоте.

Напомним, жителям Подмосковья рассказали о возможности заключить контракт на военную службу. Подобная возможность есть у жителей разных регионов. Добровольцы собирают необходимые документы, проходят медосмотр, общаются с психологом. Если у специалистов нет сомнений в стрессоустойчивости человека, ему разрешают отправиться в зону СВО.

Ранее сообщалось, стоит ли в ближайшее время россиянам ожидать мобилизацию.